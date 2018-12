Transexual é encontrado com sinais de enforcamento e seu corpo arrastado até o local

Foi identificado pela Polícia Civil o corpo da transexual que havia sido encontrado com sinais de estrangulamento no fim da manhã desta quinta-feira, em Camapuã, interior do estado.

O corpo de Márcio Rodrigues Pereira, 29 anos, foi localizado em um milharal, atrás de uma construção abandonada. A vítima estava sem nenhum documento, quando foi encontrado.

Na redes sociais, amigos lamentaram a morte de Marcio. Conforme a policia, a principal suspeita é que Márcio tenha sido enforcado, e o corpo da transexual teria sido arrastado até o local.

Até o fechamento da matéria ninguém havia sido apreendido ou preso e a polícia segue realizando diligências. O corpo de Marcio foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Coxim e familiares aguardam a liberação, para que ele possa ser velado.