O corpo de um homem foi encontrado na segunda-feira (18), em estado de decomposição, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, o homem, que aparenta ter entre 25 a 30 anos, estava sem documentos e foi encontrado com ferimentos graves na cabeça. A vítima estava algemada e, segundo os investigadores, pode ter sido executada após ser torturado há aproximadamente três dias.

O rapaz estava usando uma calça jeans azul, camisa e tênis preto. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade. O caso está sendo investigado pela divisão de homicídios e pela policia técnica da Policia Nacional do Paraguai.