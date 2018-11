Ele estava próximo ao um orelhão com o telefone fora do gancho

Por volta das 7h20 da manhã desta quarta-feira (28) o corpo de um homem foi encontrado em uma calçada da rua Coronel Estevão Alves Correia, no bairro Estrela do Sul, Campo Grande. Até o momento não houve a identificação do mesmo.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por testemunhas que observaram o homem caído próximo a um orelhão. Ele estava com a cabeça embaixo de um carro abandonado. O telefone do orelhão estava fora do gancho, o que sinaliza que o homem talvez tivesse tentado efetuar uma ligação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e o médico socorrista constatou o óbito. A moradora da residência em frente ao orelhão, disse à polícia civil que na noite de terça-feira (27), chegou a ouvir barulhos vindos da rua e latidos de cachorro, mas não saiu de casa para olhar, haja vista que os sons são comuns na parte da noite.

A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IML), não havia sinais de violência e a idade aparentada é de aproximadamente 35 anos. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro como morte a esclarecer.