Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado boiando no rio Paraná na tarde de sábado (3), em Anaurilândia. As polícias Militar e Civil estiveram no local.

Segundo o site Nova News, o corpo estava no rio a cerca de 40 km do perímetro urbano do município. O delegado responsável pelo caso, Caique Ducatti, disse que o corpo seria de um jovem, de aproximadamente 25 anos, com altura entre 1,60 e 1,65.

Ducatti afirmou que o corpo pode ser de um pescador de Teodoro Sampaio (SP) que está desaparecido há alguns dias. “Em tese, há a informação que o homem estaria pescando no rio e, por motivos até então desconhecidos, teria desaparecido”, frisou a autoridade policial.

Conforme o delegado, o próximo passo da apuração do caso será entrar em contato com os familiares do suposto desaparecido para a tentativa de identificação do corpo junto ao IML (Instituto Médico Legal) de Nova Andradina, para onde o corpo foi levado.