Wesley foi assassinado com 25 golpes de faca

Foi identificado como sendo de Wesley Gonçalves, 24 anos, conhecido como “Lolo”, o corpo encontrado em meio a um matagal na manhã desta quarta-feira (28), em Dourados.

De acordo com informações da mídia local, o jovem foi reconhecido pela mãe e pela namorada. "Lolo" foi morto com 25 golpes de faca, segundo a polícia, ele pode ter sido assassinado em outro local e desovado no lugar onde foi encontrado.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento ninguém foi preso.