Um homem de 42 anos foi preso na tarde do último sábado (1º) após estuprar uma menina de 10 anos no condomínio Cristal da Calama, em Porto Velho, Rondônia. A vítima contou que o crime aconteceu após o suspeito chamá-la ao interior de uma panificadora para acordar o padeiro.

Segundo o G1, a mãe da vítima disse que a menina saiu para comprar pão em uma padaria e retornou para casa em estado de pânico, chorando e bastante nervosa.

Questionada pela mãe sobre o que havia acontecido, a criança contou que perguntou a um homem que estava no local sobre o dono da padaria. O homem disse que o padeiro estava dormindo e convidou a criança a acordá-lo.

Após isso, a criança contou que o suspeito a segurou pelo braço e a levou até a cozinha do estabelecimento, onde começou a retirar sua roupa. A menina afirmou que em um ato de desespero conseguiu se soltar e correr em direção à casa.

Ao ouvir o relato da filha, a mãe da criança contou aos policiais que foi até a padaria questionar o suspeito. Após ouvir a versão do homem e os pedidos de desculpas, a mulher afirma ter desferido alguns tapas e socos no rosto do suspeito.

À polícia, o homem confessou ter apenas levado a criança ao interior da padaria para acordar o padeiro. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão por estupro de vulnerável.