O vizinho manuseava uma pistola antes do disparo

Um garoto de 8 anos morreu na noite deste domingo (28), em Ponta Grossa-PR, depois de ser alvejado por um disparo de arma de fogo. A tragédia aconteceu no bairro Jardim Carvalho.

De acordo com informações do site A Rede, um homem estava na casa de vizinhos da vítima, ele manuseava uma pistola e a arma teria sido disparada por duas vezes. O segundo tiro, acertou na cabeça do garoto que estava próximo ao portão da residência.

Os pais do menino o socorreram e levaram de carro até o centro da cidade, onde encontraram uma ambulância e pediram ajuda, mas o garoto não resistiu e morreu.

A polícia civil e técnicos do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. O boletim de ocorrência foi elaborado e as investigações sobre o crime foram iniciadas. A PM apreendeu a arma do crime.