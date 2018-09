Na madrugada desse domingo (9) morreu em Dourados a criança que foi vítima de tiros de 9mm. O crime que aconteceu dia 1º de setembro, em Ponta Porã, quando um homem chegou em sua casa e realizou os disparos.

De acordo com o Ponta Porã Informa, as vítimas foram atingidas com disparos de 9mm, após W.D.H., de apenas 12 anos, abrir a porta da residência para atender os pistoleiros que teriam chegado no local, batido palmas e perguntado pela mãe da criança. O padrasto do menor foi atingido na altura da coxa e a criança, com dois disparos na altura da cabeça.

Devido à gravidade, o menino foi transferido às pressas do hospital regional de Ponta Porã para um hospital em Dourados onde ficou internado por nove dias. A morte foi confirmada nesta madrugada.

Agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil estão investigando o caso.