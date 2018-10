Dois indivíduos que ainda não foram identificados abandonaram o carro que tinham acabado de roubar, e conseguiram fugir após serem perseguidos pela polícia, na madrugada deste sábado (20), em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, o roubo ocorreu por volta de 23h, quando os criminosos abordaram um casal que estava dentro do veículo. Armada, a dupla se aproximou e anunciou o assalto.

A polícia foi acionada e iniciou buscas. Quando perceberam o carro com as mesmas características passando, começaram a perseguição. Em certo ponto, o motorista e o carona pararam o veículo, desceram, atiraram contra os militares e fugiram em direção a uma mata.

O veículo foi recuperado sem danos e a polícia investiga o caso para identificar e localizar os criminosos.