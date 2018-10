Equipes da ALI e SIG, juntamente com policiais da Força Tática do 3º BPM, acabaram entrando em confronto com dois criminosos após serem recebidos a tiros em um barraco na “favelinha”, localizada no bairro Estrela Vera, em Dourados.

O fato ocorreu no final da tarde dessa quinta-feira (25), quando os policiais da inteligência realizavam alguns levantamentos e monitoramentos a cerca de uma quadrilha pertencente uma Facção Criminosa e que realizou vários roubos de veículos na cidade nos últimos dias.

Ao averiguarem a informação de que os indivíduos estariam reunidos em um barraco na Favela do Jardim Estrela Verá, foram recebidos a tiros pelos criminosos que se fugiram do barraco e se homiziaram em uma mata fechada existente naquela localidade.

Durante o cerco feito com apoio de equipes da Rádio Patrulha, Força Tática e DOF, foi iniciando uma intensa troca de tiros onde ambos os autores foram alvejados e vieram a óbito. Rodrigo Ferreira Dias, ou “R3” de 19 anos e Arthur Rodrigues Neto, também chamado de “Mizuno” de 18, foram mortos enquanto tentavam fugir em meio a um matagal na região.