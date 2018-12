Por volta das 09h30 de sexta-feira (30), um idoso de 68 anos, sofreu uma crise epilética no momento em que dirigia um veículo na rua Firmo de Matos quase esquina com a rua Dom Aquino, Centro de Corumbá. Ele colidiu em outro carro e teve de ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações dos militares, o idoso bateu em um carro que estava estacionado. Ele foi encontrado inconsciente e apresentava corte na face e hematomas no tórax. Depois do resgate, o motorista foi encaminhado ao Pronto Socorro da cidade.

De acordo com populares, a vítima seguia trafegando quando passou a ter a crise epilética dentro do veículo, nisso ele atravessou perpendicularmente a via, vindo a colidir com um veículo estacionado. Mais ningúem se feriu no ocorrido.