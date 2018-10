Na madrugada desta sexta-feira (26) por volta das 2 horas, um homem foi esfaqueado depois de uma discussão no bairro Santa Emilia, região sul de Campo Grande.

De acordo com a vítima, identificada como Milton Divino Rodrigues, 46 anos, o autor já chegou bêbado no conjunto de casas que eles moram, e os dois começaram a beber juntos, ele não soube informar o motivo da discussão, foi quando ele acabou sendo atingido por três golpes de faca, um no braço e dois nas costas.

O autor identificado como Clayton Andrade do Nascimento, 37 anos, informou que os dois haviam ido ingerir bebida alcoólica em um bar da região, quando Milton disse que ia na casa dele buscar um dinheiro. Pouco tempo depois os dois voltaram para o conjunto de casa, e o autor entrou na sua casa e viu que o tablet que ele comprou para dar para o seu filho tinha sumido, ele acusa a vítima de ter roubado.

Foi quando começou a discussão, e segundo Clayton, Milton pegou uma faca e o atacou, o autor conseguiu tomar a faca e o esfaqueou.

Milton foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Leblon. O caso foi registrado na delegacia de pronto atendimento da Vila Piratininga, como tentativa de homicídio, o autor disse que irá se apresentar a polícia depois que passar o flagrante.