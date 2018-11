A enfermeira Jaqueline Lacerda de Olentino, 34 anos, morreu na tarde deste domingo (25) na Santa Casa de Campo Grande, depois de bater sua moto contra um poste, na avenida Ernesto Geisel, no bairro Vila Jacy.

O acidente ocorreu por volta das 13h de ontem, depois que a vítima saiu de um almoço em família. As informações do boletim de ocorrência constam que a mulher havia saído de um plantão em um hospital e se deslocado para cursar uma pós-graduação. Ao sair, ela foi almoçar na casa da avó na companhia do marido, e por volta das 13h decidiu ir embora para resolver alguns afazeres.

O esposo conta que ele ainda pediu para a mesma descansar, mas ela recusou e saiu de moto. Alguns minutos depois, ele recebeu uma ligação sobre o acidente da mulher.

Ela teria perdido o controle da moto, raspado no meio fio e colidido violentamente contra um poste de energia. O socorro foi chamado e Jaqueline foi levada para a Santa Casa, onde morreu no centro cirúrgico ao ter uma parada cardiorrespiratória.