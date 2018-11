Por volta das 9h deste domingo (26), o deputado federal Dagoberto Nogueira Filho, 63 anos, atropelou um pedestre ainda não identificado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

A vítima foi socorrida com graves ferimentos na cabeça por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada a Santa Casa.

Segundo o boletim de ocorrência, na hora do acidente a pista estava em sentindo mão dupla, devido ao outro lado da via ter sido interditado. O pedestre estava praticando exercícios na localidade e no momento da colisão atravessou a via olhando apenas para um lado da pista.

A batida foi brusca e a vítima foi parar há alguns metros de distância do carro. A polícia militar esteve ao local onde o teste de bafômetro foi realizado no deputado apontando 000mg/L. Conforme testemunhas a vítima estaria distraída com fones de ouvido no momento do acidente.

Em contato com a assessoria da Santa Casa, foi afirmado que o paciente ainda continua em coma induzido na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e que o estado de saúde é considerado estável grave. Sobre a identificação da vítima, o hospital informou que a principio alguém já teria entrado em contato, mas que o sistema não estaria atualizado e que a equipe estaria aguardando.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.