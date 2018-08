Carlos Kesley da Silva Araujo, 30 anos, teve o rosto e o peito queimado após um desconhecido jogar gasolina e em seguida atear fogo. O caso aconteceu nesta quarta-feira (15), no bairro Paulo Coelho Machado de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Carlos estava em frente à casa de uma amiga, quando o autor se aproximou e jogou o combustível. O desconhecido ainda ateou fogo na vítima, causando queimaduras no rosto e no peito.

O autor fugiu, e em seguida, Carlos foi até a residência de sua mãe onde uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi para realizar os primeiros socorros. A vítima precisou ser encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande e permanece internado na enfermaria, no setor de queimados do hospital.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro, como homicídio simples na forma tentada. Ainda conforme a ocorrência, a vítima afirmou que nunca viu o autor e que desconhece o motivo da agressão.