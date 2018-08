O despachante Eliodoro Ramon Caceres foi indiciado pela Justiça Paraguaia, pelo falecimento de Liz Rosana Meza, 28 anos, no domingo (5), deste mês. Ele estava no motel de Pedro Juan Caballero com a jovem, quando ela passou mal. A mulher foi socorrida por uma amiga, Jaqueline Lopez.

Liz Rosana estava no motel, quando ligou para uma amiga dizendo que estava passando mal. Em seguida, Jaqueline foi até o local e levou a jovem para uma clínica popular da cidade, onde chegou já sem vida.

O médico legista Cezar Gonçalves realizou exames e diagnosticou que a causa da morte seria por um infarto agudo, provocado por uma overdose.

Durante as apurações, os investigadores da Divisão de Homicídios com apoio da Policia Técnica, descobriram que o despachante estava com Liz Rosana no dia, e por isso, o Ministério Público resolveu indiciá-lo por homicídio culposo e omissão de auxílio. No entanto, apesar da acusação, o homem responderá em liberdade.

Liz Rosana passou mal e morreu