Na madrugada de terça-feira (16), Diogo Guilherme da Silva Firmino, de 22 anos, confessou que acabou matando o seu colega de cela. O rapaz de 25 anos, Elizeu Ribeiro de Jesus foi espancado e estrangulado pelo autor, o crime aconteceu no Presídio de Trânsito localizado no Complexo Penitenciário, localizado no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Em depoimento a polícia, Diogo confessou que matou Elizeu, que foi encontrado por agentes penitenciários, com várias marcas pelo corpo.

O autor logo depois que prestar depoimento, ele foi encaminhado para o Presídio de Segurança Máxima, e vai ficar isolado em uma cela disciplinar.

Um desentendimento entre o autor e a vítima, por causa de uma televisão, teria motivado o crime, Diogo teria dado um chute em Elizeu que acabou batendo a cabeça e desacordando, e com isso o autor aproveitou a situação para cometer o assassinato.