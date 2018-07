Robson dos Santos, 26 anos, foi encontrado morto no presídio de Dourados. O caso nesta quinta-feira (19), durante o banho de sol dos detentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem foi encontrado sentado no saguão com uma corda artesanal no pescoço, que estava amarrada a uma barra de ferro da parede.

Segundo a ocorrência, estavam abertas para o banho de sol as celas 23 e 46 do raio 2, do presídio. O caso foi registrado como morte a esclarecer.