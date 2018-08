O policial desconfiou da atitude do homem às margens da rodovia

Willian Júnior Maran Oliveira, 23 anos, fugitivo do Estabelecimento Penal Semiaberto de Dourados, foi preso na tarde de terça-feira (31), por um policial militar que estava de folga.

O fugitivo foi encontrado no distrito do Panambi, após tentar se enconder em um milharal. O policial desconfiou da atitude do homem às margens da rodovia MS-379.

Willian afirmou ao policial que está ameaçado de morte na penitenciária e para não morrer acabou fugindo. Ele estava no semiaberto havia dois meses.

Fuga

Quatro presos fugiram na manhã de ontem do Estabelecimento Penal Semiaberto de Dourados depois de quebrarem uma das grades durante o banho de sol.

Ainda estão foragidos Júlio Cesar de Nadai, 30 anos; Ramão Augusto da Silva do Nascimento, 23 anos e Rubem Armoa Canete, 29 anos.