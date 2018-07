O homem foi levado para receber atendimento no local, porém, fugiu com bandidos

Nelson de Oliveira Leite, 53 anos, que havia sido preso por tráfico de drogas e fugiu do Hospital da Vida na companhia de três comparsas, alegou estar com problema na perna. O caso aconteceu na sexta-feira (27), no município de Dourados, após ele ser encaminhado para receber atendimento médico no local.

De acordo com Dourados News, Nelson estava na Penitenciária Estadual de Dourados (PED), quando disse estar com problema na perna e foi levado para o hospital. Lá, cerca de cinco homens já o esperavam.

Durante a ação, um policial militar foi rendido e teve a sua arma roubada pelos cumplices de Nelson. Conforme o site de notícias, um inquérito sobre o caso foi instaurado pela Polícia Militar (PM) e aponta que, ao menos três homens entraram no hospital, disfarçados, para resgatar o detento.

Destes, dois renderam o policial militar e um ficou próximo a dupla, na unidade de saúde, para ajudar. “A ação foi bem articulada e já conseguimos um fio da meada para agora aprofundar os levantamentos, mas infelizmente a localização de Nelson e do grupo ainda não foi possível”, disse o comandante do 3° Batalhão de Polícia Militar, Carlos Silva.

Além dos três que entraram no hospital, outros dois homens ficaram na parte externa da unidade para dar suporte. Segundo o Dourados News, o momento do “resgate”, aconteceu após Nelson passar pela recepção, quando já estava sendo transferido para o setor de exames.

Conforme o site, o detento havia alegado estar com problemas na perna e com dificuldades para se locomover, e no encaminhamento constava sobre necessidade urgente de atendimento, contudo, os levantamentos da PM com testemunhas do caso, apontam que o preso saiu do local com o grupo correndo.

Ainda segundo o Dourados News, é investigado a possibilidade de os bandidos terem se passado por estagiários para conseguir adentrar no local.