Na madrugada de segunda-feira (27), o detento, Sandro Rodrigues Dias Cabreira, serrou a grade da cela e a tela do teto e fugiu da Delegacia de Polícia Civil de Camapuã.

A polícia esclareceu ao JD1 Notícias que Sandro não foi preso durante a Operação Cronos – operação contra o feminicídio –, como está sendo noticiado por outras mídias do estado.

O fugitivo foi preso na última sexta-feira (24) após furtar o celular de uma funcionária de uma loja da cidade. A ação do criminoso foi gravada pelas câmeras de segurança do local, e ele foi preso em flagrante, momentos após o furto.

Os policiais não encontraram vestígios de que material Sandro utilizou para cortar a grade.

A Polícia Civil de Campuã está procura do autor, que possui diversas passagens por roubo e furto. Qualquer informação do foragido, pode ser repassada para a delegacia através do telefone (67) 3286-1297 ou através do 190.