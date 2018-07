O empresário Lacyr Fonseca da Silva Júnior, 40 anos, relatou os momentos de tensão que passou enquanto tentava convencer uma mulher a não se jogar da ponte sobre o Rio Ivinhema, no domingo (29), em Nova Andradina.

Júnior entrou em contato com o JD1 Notícias na tarde desta segunda-feira (30) e contou detalhes do caso. Ele estava com a esposa e passou pelo local quando viu a mulher, deitada sobre a parede lateral da ponte, falando ao telefone.

Sem demora, o empresário se aproximou e puxou a mulher para um lugar seguro. “Eu não tinha muito tempo para conversa, quando vi que era possível puxá-la, fiz”, relatou.

O empresário ficou cerca de 15 minutos conversando com ela logo após tirá-la do local de risco. “Ela chorava muito dizendo que não queria mais viver”, contou. Para Junior, era nítido que ela estava em meio a uma crise depressiava.

Minutos depois, uma equipe da Polícia Militar chegou ao local seguido do Corpo de Bombeiros. Dois filhos da mulher chegaram logo após o socoros. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde do município.

Junior entrou em contato com o filho da vítima nesta manhã e foi informado de que a mulher está bem, passou a noite sedada e está em recuperação.

Com sentimento de dever cumprido, o empresário alerta sobre a necessidade de ajudar o próximo. “Quantas pessoas devem ter passado antes de mim e não a ajudaram, as pessoas tem de se importar mais, se eu não parasse talvez o final poderia ser pior”, finalizou.

A identidade da mulher e seus filhos foram preservadas.