Ela trabalhava no Ceinf Vó Fina, e teve um dos membros inferiores esmagado vindo a falecer

A professora Mariolina de Souza Mendes, de 58 anos, morreu depois de ser atropelada e prensada contra um poste na rua Quintino Bocaiúva, no Jardim Paulista. O grave acidente ocorreu por volta das 18h de terça-feira (13) e a vítima morreu momentos depois na Santa Casa.

Segundo o boletim de ocorrência, Adilson Rodrigues (61), esposo da vítima contou que Mara como é conhecida, atravessou a rua Planalto e quando já estava na calçada foi atropelada por um carro que já havia colidido em outro veículo e perdido o controle. A mulher foi prensada contra um poste e teve esmagamento na região da coxa esquerda.

Mesmo com o carro subindo na calçada e prensando a mulher, ela manteve-se consciente e ainda conseguiu conversar com o esposo enquanto agonizava de dor. Ainda não existem informações referentes aos veículos envolvidos no acidente, e o caso passa a ser investigado pela polícia.

A mulher foi socorrida e encaminhada a Santa Casa de Campo Grande, dando entrada ás 19h23, no hospital. Transferida para o centro cirúrgico Mara acabou tendo uma parada cardiorrespiratória vindo a falecer. O óbito foi constatado ás 20h30.

Mara era professora e servidora municipal, trabalhava como diretora do Centro de Educação Infantil (Ceinf), Vó Fina e era conhecida em toda a região do bairro Santa Eugênia e Jardim Paulista.

Amigos e familiares lamentaram a morte precoce e fizeram homenagens em perfis da rede social.