O Exército Brasileiro, através da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), realizou de 16 a 19 de outubro, a sétima edição da Operação Alta Pressão. De acordo com o balanço divulgado da Operação Alta Pressão VII foram realizadas 65 fiscalizações, em 41 municípios. As fiscalizações resultaram na apreensão de 690 munições de diversos calibres, 100g de pólvora branca, estojos de munição e na autuação de cinco empresas, por não estarem atendendo a legislação vigente.

O evento ocorreu, simultaneamente, nas doze Regiões Militares, abrangendo todo o território nacional e destina-se a intensificar a fiscalização do comércio de armas de fogo e munições. As atividades de fiscalização, realizadas ao longo do ano, visam a promover a adequação e a correção das empresas registradas, quanto ao trato dos Produtos Controlados pelo Exército (PCE), coibindo os possíveis desvios para utilização em atividades ilícitas e colaborando, decisivamente, com o incremento da percepção da segurança pública.