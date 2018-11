A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou à 00h do dia 01 de novembro a "Operação Finados 2018", que seguiu até às 23h59 de domingo (4).

As fiscalizações foram realizadas em todas as rodovias federais do Estado, contemplando mais de 3.652 quilômetros, divididos em nove Delegacias da PRF e 22 Unidades Operacionais.

Balanço da Operação Finados 2018

Fiscalização

A PRF fiscalizou 4.432 veículos e 5.194 pessoas nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul nestes quatro dias de Operação.

Acidentes

Durante a Operação foram registrados 20 acidentes,19 pessoas feridas e cinco óbitos.

Na madrugada de quinta (1) no km 695 da BR-262, houve um tombamento de um caminhão Scania/L111S com placas de Agudos/SP, carregado com placas semelhantes a MDF. O motorista, de aproximadamente 55 anos, morreu no local.

Na noite de sábado (3), no km 345 da BR-262, houve um atropelamento de pedestre, ainda não identificado, que veio a óbito.

Também na noite de sábado, no km 613 da BR-163, em São Gabriel do Oeste/MS. Um veículo de passeio GM/Corsa com placas de São Gabriel do Oeste/MS, colidiu frontalmente com uma caminhonete Toyota/Hilux com placas também de São Gabriel do Oeste/MS. O condutor do GM/Corsa, de 53 anos morreu no local.

Dois óbitos ocorreram na noite de domingo (4), no km 536 da BR-060, em Guia Lopes da Laguna/MS. Houve uma colisão frontal envolvendo uma moto Honda/CG com placas de Nioaque/MS e um carro de passeio GM/Celta com placas de Jardim/MS. O condutor da moto, de 25 anos, morreu com o impacto. No Celta estavam três pessoas, o motorista de 30 anos também morreu no local, uma passageira teve ferimentos leves e outra saiu ilesa.

Autuações Gerais

Foram totalizados 1.557 autos de infrações gerais.

Ultrapassagens

Foram observadas 71 infrações de ultrapassagem cometidas, sendo 64 ultrapassagem em faixa dupla contínua.

Cinto de Segurança

As autuações pelo não uso do cinto de segurança por parte dos passageiros representaram 79 das infrações deste tipo. Crianças sem a cadeirinha ou assento de elevação resultaram em 8 autuações.

Velocidade

Os Radares registraram 661 flagrantes de abuso da velocidade.

Alcoolemia

A PRF realizou 1.681 testes com o bafômetro – etilômetro nas rodovias federais do MS; 28 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 8 motoristas foram presos.

Educação para o Trânsito

Abordagens educativas, cinema rodoviário e palestras foram realizadas durante o feriado, alcançando 1.708 pessoas.