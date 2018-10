O Exército Brasileiro, através da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, divulgou balanço final dos três dias da “Operação Atalaia”, realizada pela instituição por meio da Força Pantanal (Forpan), no período de 17 a 19 de outubro. O Exército contou com o apoio dos Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização (OSPF). Marinha do Brasil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Polícia Militar e Polícia Militar Ambiental trabalharam em sistema de inter agências com o objetivo de combater a entrada de ilícitos transfronteiriços no País.

Nos três dias da Operação Atalaia, foram revistados 1.172 carros, 09 embarcações, 356 vagões de trens e 135 caminhões foram escaneados pela Receita Federal, resultando em diminuição considerável de tráfico de ilícitos no período.

Cerca de 350 militares do Exército foram empregados na operação que também utilizou 23 viaturas e cinco embarcações. Na quinta-feira (18) o general de brigada Ricardo Piai Carmona acompanhou o desenrolar das atividades durante sobrevoo nas áreas cobertas pelas forças que atuaram na operação. Durante a abertura da ação, ele havia informado ao Diário Corumbaense que a fiscalização realizada nos três dias complementa as ações já executadas pela Força durante o ano.

“Nós realizamos operações durante todo o ano e essa, especificamente, é uma continuidade de outras ações de combate a ilícitos transfronteiriços. Ela é curta, mas complementa outras operações que naturalmente fazemos, mas que não é de conhecimento da sociedade”, informou o general.