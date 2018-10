Na tarde de quarta-feira (10), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um carro carregado com 1.450 pacotes de cigarros de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade fiscal, além de duas bolsas de pneus, também contrabandeados. A apreensão ocorreu durante policiamento para fiscalização na rodovia MS-164, região de Vista Alegre, município de Maracaju.

De acordo com informações do Dourados News, o motorista do veículo, ao perceber a viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade pela rodovia e entrou em uma estrada vicinal.

Os policiais iniciaram o acompanhamento tático até o momento em que o motorista perdeu o controle do veículo, abandonando-o e fugindo para o matagal às margens da estrada, sendo alcançado e detido.

No veículo, além do cigarro e dos pneus contrabandeados, foi localizado um rádio de comunicação. O proprietário do contrabando realizava a atividade de batedor, porém, não foi localizado. Os pacotes de cigarros e os pneus seriam entregues em Campo Grande.

A ocorrência foi entregue na Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.