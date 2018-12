Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) durante um bloqueio na rodovia MS-156, no município de Laguna Carapã abordaram um bitrem com placas de Xanxerê/SC com drogas escondidas na carga de milho que transportava neste sábado.

Durante a vistoria foi encontrado no segundo reboque 5.650 quilos de maconha, que o condutor esclareceu para os policiais que buscou a droga em Ponta Porã e receberia o veículo como pagamento pelo transporte.

Além da maconha, foi encontrado também 1.200 quilos de cocaína, 1.650 quilos de Skank, um rifle calibre 22 com dois carregadores, uma espingarda calibre 12, uma pistola 9mm e munições de vários calibres. O motorista, de 35 anos foi preso em flagrante e encaminhado para Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).