Na madrugada de quinta-feira (30), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam dois tabletes de maconha, em uma abordagem, do bloqueio policial para fiscalização, em um ônibus, que saiu de Bela Vista com destino a Campinas - SP.

De acordo com informações do Dourados News, os policiais localizaram o entorpecente em uma mochila sem o ticket de identificação, mas ninguém foi identificado como responsável.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu para os procedimentos legais.