Nesta quinta-feira (26), foi encontrado um veículo VW Gol, com placas de Nova Andradina capotado na BR-463, em Ponta Porã por agentes do DOF (Departamento de Operações na Fronteira). Dentro do carro foram encontrados vários tabletes de maconha.

Segundo informações da polícia, o fato ocorreu às 17h25 quando os policiais realizavam patrulhamento pela rodovia. De acordo com a equipe, o motorista teria capotado o carro e fugido do local.

Ele abandonou o veículo recheado com 225,300 quilos da droga. Após o flagrante, a ocorrência foi entregue à Polícia Rodoviária Federal para prosseguimento do caso.