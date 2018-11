Por volta das 21h de sexta-feira (23) um homem identificado como Dione Pereira, 30 anos, vulgo “Porquinho” invadiu um posto de combustível da avenida Guaicurus, ameaçou funcionários e quebrou objetos a pauladas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o individuo que estava evadido do sistema prisional, chegou ao local e aos berros passou a ameaçar os funcionários dizendo que iria assaltar o lugar e que mataria todos, pois, era integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Dione portava um pedaço de madeira e passou a quebrar os objetos do posto, como a tela do computador e o visor de uma das bombas de combustível. A polícia militar foi acionada e ao ver a viatura o suspeito entrou na mata aos fundos do posto na tentativa de fuga.

Os militares fizeram um acompanhamento tático e localizaram o autor escondido em uma moita. Ele foi preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.