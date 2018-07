Dois homens morrem ao voltar de festa e carro cair de ponte

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após um carro cair de uma ponte no domingo (22), no córrego Lago Azul, na rodovia MS-472, localizada na zona rural de Bela Vista.

Segundo moradores, o trio de amigos voltava de uma festa na cidade, quando por volta das 4h, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu no córrego.

Há suspeitas de que o motorista tenha dormido ao volante. Dois homens, um de 20 e outro de 39 anos morreram esmagados pelas ferragens, um terceiro de aproximadamente 25 anos, que estava no banco de trás, conseguiu sair do carro e pedir socorro. O sobrevivente sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe do Hospital São Vicente de Paula.

A Polícia Rodoviária Estadual e o Corpo de Bombeiros de Jardim foram acionados e estiveram no local. Após os trabalhos de perícia, o carro foi retirado do córrego e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Jardim.