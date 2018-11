Dois homens foram presos e um adolescente apreendido pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar de Campo Grande. O fato ocorreu na noite desta sexta-feira (2), após denúncias de que os três estariam efetuando disparos de arma de fogo em uma via do bairro Jardim Aeroporto.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, João Victor Duarte Burgatt (19) e Douglas dos Santos Demenciano (24), estariam trafegando em um veículo Peugeot de cor vermelha pela região.

Devido a denúncias de que a dupla havia atirado por cinco vezes em via pública a equipe do choque foi até o local e realizou a abordagem. No carro foram encontrados um revólver calibre 38 sem munições e um aparelho celular com registro de furto. Os suspeitos não se manifestaram sobre quem teria atirado com a arma de fogo. Em relação ao celular um deles disse que havia comprado pela internet e pagou o valor de R$ 350,00.

Questionados para onde seguiam, os homens indicaram a casa de um adolescente na rua Itapeva. O menor foi encontrado na casa e afirmou que morava sozinho morava sozinho e usava a residência para armazenar e comercializar drogas. No local havia 15 porções de cocaína, totalizando 39,6 gramas, duas porções de maconha de maconha e uma balança de precisão.

Diante dos fatos os três envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O carro foi apreendido e encaminhado ao Detran devido a irregularidades na documentação.