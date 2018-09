Na terça-feira (11), militares da Policia Militar Ambiental de Campo Grande e Corumbá prenderam dois pescadores por pesca predatória e apreenderam petrecho ilegal.

De acordo com a PMA, a prisão foi durante fiscalização fluvial no rio Paraguai, quando os policiais abordaram uma embarcação onde estavam os pescadores realizando pesca predatória, na região da Codraza, no município de Ladário. Eles estavam utilizando redes e tarrafas (petrechos proibidos).

Foram apreendidos 18 kg de pescado das espécies pintado e pacu, capturados com as redes de pesca. Os infratores, um de 30 anos e outro de 66 anos, moradores de Ladário, assumiram praticar a pesca para posterior comércio e vão responder por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção.

Os pescadores também foram autuados administrativamente e multados em R$ 1.720,00 cada um. A pena para o crime de pesca é de um a três anos de detenção. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.