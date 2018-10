Na tarde desta terça-feira (16), um adolescente de 17 anos, e uma jovem de 22 anos, foram presos pela Polícia Militar de Nova Andradina após serem flagrado com seis quilos de maconha dentro de casa. A droga teria saído de Dourados, conforme o depoimento do rapaz.



Os policiais foram acionados através da ALI (Agência Local de Inteligência) para averiguar um possível tráfico de drogas na Avenida Rio Brilhante. No local a equipe obteve êxito em localizar sob um sofá velho num dos cômodos da casa vários tabletes de maconha que após pesados totalizaram 6,331 quilos.

O adolescente que vinha sendo monitorado pela equipe de inteligência, foi abordado e questionado sobre a origem da droga, informou que adquiriu a droga em Dourados a mando de seu cunhado e de um outro jovem. Respondeu ainda que ele e a proprietária da casa, estavam se revezando no cuidado do entorpecente e que recebeu pelo serviço um tablete de maconha no valor de R$ 800.

A jovem confirmou a versão apresentada pelo adolescente apreendido e recebeu voz de prisão. Os dois foram conduzidos para a Delegacia onde foram apresentados juntamente com a droga apreendida.

O comandante do 8º Batalhão de Nova Andradina, Tenente Coronel Josafá Pereira Dominoni ressalta que a Operação “ Nova Andradina Sem Drogas”, que visa coibir o tráfico de drogas na cidade, não tem prazo para terminar, e continuará com as equipes empenhadas no seu desdobramento, buscando retirar das ruas o tráfico formiguinha, que acaba por fomentar os crimes de furtos e roubos.