O flagrante de tentativa de homicídio ocorreu na madrugada desse domingo (11), na área central de Dourados, onde a vítima foi atingida de raspão com dois tiros nas costas.

A equipe ROMO da Guarda Municipal realizava rondas preventivas próximo a Rua Albino Torraca com Marcelino Pires, quando avistaram o veículo Ford Ka prata, onde um dos ocupantes disparou vários tiros em um jovem de 22 anos, morador no Jd Novo Horizonte e empreendeu fuga.

A equipe iniciou o acompanhamento, sendo que na Rua Ponta Porã o veículo entrou na contramão de direção e colidiu com um poste de energia. Os acusados tentaram fugir, mas acabaram capturados pelos GMs. Na ação foram presos A.L.V de 23 anos, morador no bairro Florida II, que conduzia o veículo e W.J.S, morador no Jardim Novo Horizonte autor da tentativa de homicídio.

Os acusados a relataram que estavam em uma conveniência na região central , próximo a rua Albino Torraca quando houve uma briga entre W.J.S e a vitima. Que após a confusão o autor dos disparos foi até sua residência e pegou um revolver calibre 38 e voltou para região central onde encontrou a vítima, efetuando três disparos de arma de fogo em sua direção vindo acertar dois tiros de raspão em suas costas. Na fuga o acusado tentou dispensar o revólver marca Taurus, porém foi localizado pelos guardas municipais com quatro munições deflagradas.

Durante os procedimentos os GMs, descobriram que a vítima socorrida por populares ao hospital tinha um mandado de prisão em aberto e depois de medicada também foi presa pela GMD.

Diante dos fatos todos foram encaminhados a Delegacia de Polícia para as providências legais.