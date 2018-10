Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram, na quarta-feira (3) dois veículos com registro de roubo/furto, durante fiscalização de rotina nos municípios de Rio Brilhante e Ponta Porã.

De acordo com a PRF, a primeira ocorrência foi no início da tarde, no km 314 da BR-163 em |Rio Brilhante. Foi dada ordem de parada a uma camionete, com placas de Contagem-MG, mas o motorista não obedeceu à ordem e empreendeu fuga. Alguns quilômetros à frente, ele perdeu o controle do veículo e colidiu em um barranco, onde tentou fugir a pé, porém, foi preso pelos policiais.

Na abordagem, os agentes da PRF constataram que a caminhonete tinha sinais de adulteração, com placas originais de Contagem-MG, onde possuía registro de roubo/furto.

O motorista, de 36 anos, declarou que pegou o veículo emprestado de um conhecido na cidade de Juatuba-MG e seguiria até Dourados para resolver honorários advocatícios. Alegou que fugiu porque desconfiava que o veículo fosse de origem ilícita.

Em checagem aos sistemas, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça Federal de Mato Grosso do Sul. O motorista foi preso em flagrante pelo crime de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, dirigir veículo pondo em perigo a segurança alheia e cumprimento de mandado de prisão. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.

O segundo veículo foi abordado, na Unidade Operacional Capey, BR-463 km 68, em Ponta Porã. A equipe realizava fiscalização de rotina quando deram ordem a uma camionete, com placas aparentes de Beberibe-CE, conduzido por um homem de 61 anos. Ele apresentou os documentos pessoais e do veículo.

O CRLV apresentado tinha registro de roubo pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do município de Boa Viagem-CE, tratando-se portanto, de documento falsificado. Em verificação aos sinais identificadores do veículo, constatou-se que era adulterado e as placas originais de Teresina-PI, com ocorrência de furto/roubo em 10/09/2018.

Perguntado, o motorista admitiu a prática delituosa e assumiu que pegou o veículo em Campinas-SP e pretendia leva-lo até Ponta Porã, onde receberia R$ 3 mil pelo transporte. O motorista já havia sido preso pela PRF em outra ocasião. O homem foi preso em flagrante e encaminhado com a caminhonete para a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

