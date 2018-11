Ele foi armado até o atual emprego da vítima e queria que o mesmo entregasse panfletos para os clientes do comércio

Dois homens foram presos por volta das 18h de sábado (10) após ameaçar um ex-funcionário. Janio José de Souza Lira Junior (37) e Cristian Reis Rondon Campos (23) estavam em uma hamburgueria armados e foram surpreendidos pela polícia militar.

Conforme o boletim de ocorrência, Janio é dono de diversos estabelecimentos comerciais como padaria e casa de sushi. A vítima de 36 anos, um ex-funcionário teria sido ameaçado pela dupla que estava com uma arma de fogo dentro do carro.

Eles chegaram na hamburgueria, e passaram discutir com o rapaz dizendo que o mesmo estaria falando mal dos estabelecimentos de Janio. Uma equipe da polícia militar foi até o local e abordou os suspeitos. Eles afirmaram que havia uma arma de fogo municiada no veículo. Uma quantia de R$ 41.940, também foi localizada e o empresário disse que o valor era da movimentação do comércio.

Janio confessou que havia ameaçado o ex-funcionário, pois, estava nervoso e não aceitava que o mesmo continuasse a falar mal de seu comércio. Ainda de acordo com o registro o empresário queria que o trabalhador entregasse panfletos da empresa para todos os clientes caso contrário o “bicho iria pegar”.

Diante dos fatos e das constatações foi dada a voz de prisão para os dois homens, que foram conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro onde o houve o registro por ameaça e porte ilegal de arma de fogo.