Três sócios de uma pizzaria foram indiciados pelo furto de um aparelho celular em um supermercado de Três Lagoas. A ação do trio foi registrada por câmeras de segurança do local na semana passada, e eles estariam utilizando o aparelho para as chamadas de entrega (delivery) da pizzaria.

De acordo com informações do JPNews, nas imagens, aparece os dois homens de 27 e 21 anos, e a mulher de 18 observando o celular que fora esquecido em uma cesta do supermercado, na mesa do caixa.

Um dos suspeitos, pega a cesta de cima do caixa e a deixa no chão, momento esse em que aproveita para recolher o aparelho e o coloca no bolso, passando as compras tranquilamente depois.

Policiais da 1° Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, rastrearam o aparelho e descobriram que o mesmo era utilizado para o atendimento a clientes da pizzaria, por meio do serviço delivery do local.

Segundo o Delegado responsável, Messias Pires, após o rastreio do celular uma busca foi realizada e o mesmo fora encontrado com um dos sócios na pizzaria.

Um dos sócios, de 27 anos, possui passagens pela polícia por furto e porte de arma. Os três empresários devem responder por furto qualificado na justiça.