Dos dez presos que fugiram da delegacia do município de Aquidauana nesta segunda-feira (23), três já foram capturados pelos policais da cidade. Walisson Renato Fernandes, de 24 anos, Josivaldo Arevalo Avalos, 25 anos, e Jefferson Augusto, 26 anos, voltaram para a cadeia.

De acordo com o “O Pantaneiro”, Walisson foi encontrado no bairro São Francisco e Josivaldo foi detido a caminho da cidade de Miranda, onde tentaria se esconder. Já Jefferson foi pego a caminho do distrito de Piraputanga.

Depois da fuga, uma série de furtos na cidade foram registrados. Ademir Arroaba de Souza, 38 anos, um dos que escaparam, é suspeito de ter furtado moto em oficina mecânica na cidade de Anastácio, conforme registro de imagens de câmeras de segurança.

A polícia apura se os outros dois delitos, um furto de uma moto e o furto de objetos dentro de um carro em Aquidauana, também foram cometidos por foragidos.

Após a prisão de Josival, Walisson e Jefferson, os policiais ainda procuram por Ademir, Alex Bruno Fogaça, 27, Marcos de Arruda Santana, 21, Renato Correa, 35, Tiago da Silva Rocha, 32, Vinicius Roberto Rodrigues de Oliveira, 19, e Walerson Ozorio, 22. O grupo dividia a cela da cadeia pública com mais 10 internos.