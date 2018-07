Droga escondida em fundo falso de carreta é apreendida pela PRF

Na manhã deste sábado, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de maconha, que estava escondida em um fundo falso no assoalho do reboque de um bitem, em Dourados.

De acordo com informações do Dourados Agora, a ação se deu em meio à Operação Égide de Combate ao Crime na Região da Fronteira. Os policiais se deslocavam quando visualizaram uma carreta, com placas de Naviraí, que em consulta aos Sistemas PRF, constatou-se que seu proprietário tinha mandados de prisão em aberto.

O conjunto foi abordado no Anel Viário de Dourados, na MS-254, no km 12, e era conduzido por um homem de 38 anos acompanhado de uma mulher de 42. Em verificação ao conjunto, a equipe observou um fundo falso no assoalho do primeiro reboque.

O homem admitiu transportar maconha oculta no veículo. Segundo ele, a carreta foi pega, já carregada em Amambai e seria levada até a cidade de São Paulo. Ele disse ainda que a mulher não sabia do transporte do ilícito.

O casal, o veículo e a droga serão encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Dourados, onde a droga será pesada.