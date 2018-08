Investigadores da Polícia Civil de Itaporã suspeitam que o motivo do o autor dos disparos, que deixou dois homens feridos na noite de quinta-feira (9) pode ter sido um "acerto de contas".

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas Raimundo Gabriel Teixeira Silva e Rafael Medina Freitas, possuem uma ficha criminal razoavelmente extensa, e foram alvejadas por disparos de arma de fogo por um atirador que ainda não foi identificado.

De acordo com a Policia Civil da cidade, os policiais estão nas ruas, procurando o possível autor e que o caso está sendo investigado.

O caso

Duas pessoas ficaram feridas, em Itaporã, depois de serem atingidas por tiros, na noite de ontem. As vítimas identificadas como Raimundo Gabriel Teixeira Silva e Rafael Medina Freitas. O ocupante de um carro preto disparou contra um motociclista. No prolongamento da mesma via, na Rua Juscelino Kubitschek, o mesmo autor atirou contra outra vítima, um ciclista, ambos foram atingidos no tórax.

Quando os policiais chegaram ao local encontraram Raimundo caído com ferimento de arma de fogo, e ainda na mesma rua estava Rafael Medina, também ferido pelo tiro.