Foram presos em flagrante na noite de sábado (29), em Naviraí, Kairon Vinicius Diniz da Silva e Rivaldo Ramos Ferreira, ambos com 23 anos. A dupla é acusada de estarem vendendo drogas pelo delivery – disk entrega.

A equipe de policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil (1ª DP), passou a monitorá-los, Após levantarem a informação de que Kairon estaria vendendo cocaína e fazendo a entrega das porções da drogas utilizando um veículo Parati, rebaixado. Na noite de sábado, os policiais do SIG receberam a informação de que Kairon e Rivaldo estariam em um bar localizado na avenida Caarapó. Os policiais começaram a monitorar a dupla e solicitaram apoio da equipe de policiais militares Grupamento Especializado Tático com Apoio de Motocicletas (GETAM) para realizar a abordagem da dupla.

Os policiais observaram o momento em que Kairon entrou em um banheiro feminino seguido por Rivaldo, que logo saiu e foi ao encontro de um veículo Corsa de cor branca que estava estacionado um pouco abaixo do bar. Neste momento dois policiais do SIG foram em direção do veículo e de Rivaldo na intenção de abordá-los. O condutor do veículo ao ver a movimentação dos policiais, saiu em arrancada.

Rivaldo foi abordado pelos policiais que encontraram em sua posse a quantia de R$ 110,00 em dinheiro e uma embalagem utilizada para colocar a cocaína. No momento em que Rivaldo era abordado, Kairon chegou ao local e também foi submetido à revista pessoal , onde foi encontrada com ele a quantia de R$ 123,00 e um cartão de banco que não com o nome de outra pessoa.

Os policiais fizeram uma busca no banheiro feminino do bar, aonde Kairon e Rivaldo foram vistos entrando. Foi encontrado no local, quatro porções de cocaína.

Kairon e Rivaldo receberam voz de prisão e foram conduzidos para o 1ª DP. Os policiais estiveram também na residência de Kairon. No local, os policiais encontraram vários plásticos utilizados para embalar cocaína.