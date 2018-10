Dupla é presa com drogas e arma de uso restrito no Aero Rancho

Na noite de ontem (9), dois homens foram presos em frente ao lago do amo, após serem flagrados com quatro tabletes de drogas. De acordo com policiais do 10° Batalhão da Polícia Militar, um dos indivíduos trafegava com um Ecosport de cor preta sem a placa da frente o que apresentou atitude suspeita.

Depois de ser abordado pela polícia ele ficou nervoso e em buscas dentro do veículo foi encontrada a droga dentro de uma sacola. Uma quantia de R$ 245,00 em cédulas e um aparelho celular que havia sido roubado.

O homem falou que tinha uma conveniência na avenida Raquel de Queiroz e quando os policiais chegaram no local, um outro rapaz saiu correndo para o interior da loja e os policiais acabaram encontrando uma arma 357 de uso restrito com 12 munições que ele havia escondido.

Os dois foram presos e encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga. E responderá por receptação, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e trafico de drogas.