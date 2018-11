Por volta das 14h desta quinta-feira (15), dois homens envolvidos em um roubo de aparelho celular foram presos no bairro Paulo Coelho Machado. Conforme a polícia, uma equipe do Batalhão de Choque fazia rondas pelo bairro, quando dois indivíduos em atitude suspeita foram avistados em um veículo na rua Adelio Urbano.

Na abordagem, foi averiguado que o veículo Ford Ka de cor branca teria sido utilizado em um roubo de aparelho celular por volta das 5h30 da manhã do mesmo dia. O motorista do carro identificado como Willian Fiacadori de Lima (21), confessou o roubo e informou que o aparelho estava na casa do comparsa identificado como Carlos Henrique de Jesus, de 23 anos.

Os militares foram até a casa informada e encontraram o aparelho celular. Os dois foram presos e encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga. O carro foi apreendido e levado a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos.