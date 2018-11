Duas pessoas fugiram após sofrerem acidente com uma motocicleta, na manhã deste sábado (24), em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, a dupla transitava em alta velocidade em uma motocicleta quando, no cruzamento da avenida Hayel Bom Faker com a rua Hosué Garcia Pires, colidiu com outra motocicleta que era conduzida por uma mulher.

Alguns moradores presenciaram o momento do acidente e relataram ao site local que, no momento da colisão, uma arma teria caído, momento em que rapidamente um dos indivíduos pegou e ambos fugiram correndo e deixaram a moto no local. Os dois eram homens.

Policiais fazem rondas pelos bairros da região para localizar a dupla. A mulher que estava conduzindo a outra motocicleta não ficou ferida. Ainda não foi constatado se a moto usada pela dupla é fruto de furto ou roubo.