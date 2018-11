Foram presos na manhã de segunda-feira (5) pela equipe do Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros(Garras) dois ladrões especialistas em furtos à agências bancárias. Eles foram apresentados na tarde desta quinta-feira (8) e, de acordo com as investigações, eles teriam vindo do estado de São Paulo e conseguiram roubar uma quantia de R$ 109 mil em alguns municípios de Mato Grosso do Sul.

A dupla é especialista em ‘pescar’ dinheiro de caixas eletrônicos, e agiam da seguinte forma, geralmente nos finais de semana, pois o movimento de pessoas é menor em agências bancárias, quando eles quebravam de dois a três caixas eletrônicos, para que os depósitos em dinheiro ficassem restritos a um número menor de equipamentos.

Feito esse procedimento, eles voltavam na madrugada de domingo, pois os valores depositados são conferidos na segunda-feira e começavam a ‘pescar’ envelopes de dinheiro, usando uma haste de metal que era colocada no dispensador de cédulas.

Luiz Alberto de Almeida Santos Júnior, 26 anos, e Steve Davis de Andrade, 31 anos, vieram para capital no mês de maio e fizeram o furto de R$ 22 mil em uma agência bancária localizada na avenida Afonso Pena. Dois meses depois eles retornaram e roubaram a mesma agência de Campo Grande, só que desta vez eles levaram a quantia de R$ 42 mil. No mesmo período o grupo se deslocou até a cidade de Dourados e lá apanharam mais R$ 45 mil utilizando o mesmo procedimento.

Depois de muita investigação, policiais do Garras saíram de Campo Grande no domingo (4) e foram até São Paulo onde os criminosos estavam. E na manha de segunda-feira (5), os dois suspeitos, foram presos e trazidos para a capital.