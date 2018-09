Agressão aconteceu durante baile de comemoração ao Dia da Independência do Brasil

Neuza Torrico, 52 anos, foi espancada por Leila Moreira da Costa, 47 anos, durante um baile sertanejo em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, celebrado nesta sexta-feira (7). O caso aconteceu no município de Corumbá e a autora ainda ameaçou a vítima de morte.

De acordo com o boletim de ocorrência, Neuza estava na companhia de Rusiney de Assunção, 55 anos, curtindo o bailão sertanejo quando Leila apareceu.

A autora foi para cima da vítima desferindo socos, puxões de cabelo e até bateu a cabeça de Neuza em uma mureta. Para acabar com a confusão, Rusiney segurou Leila e os seguranças da festa acionaram uma equipe da Polícia Militar (PM).

Em seguida, os seguranças retiraram Leila da festa. No entanto, enquanto era levada para fora do local, à autora começou a gritar dizendo que iria acabar com a vida de Neuza, e ainda afirmou que daria um tiro na “cara” da vítima e de Rusiney.

Após a chegada dos militares, os envolvidos foram encaminhados à delegacia da região, onde o caso foi registrado como ameaça/vias de fato.