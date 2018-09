Durante uma discussão entre casal, Marcelo Ortega, 42 anos, teve a cabeça cortada e Patrícia Domingos, 40 anos, ficou ferida nesta quarta-feira (19). O caso aconteceu no município de Sidrolândia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal havia discutido quando Marcelo arremessou Patrícia contra parede, momento no qual a mulher desferiu uma pancada na cabeça do marido.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e encontrou Patrícia ensanguentada, próximo ao colégio Sidronio da cidade. Os policiais levaram a mulher, que reclamava de dores na cabeça, braços e pernas, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para receber atendimento médico. Já no local, os militares encontraram Marcelo.

Por conta da pancada, Marcelo levou dez pontos na cabeça e após ser atendido, foi levado juntamente com Patrícia para a delegacia da região. O caso foi registrado como lesão corporal recíproca/violência doméstica.