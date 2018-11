O suspeito pelo crime chegou no bar e golpeou a vítima

Luiz Satiro Camargo, de 58 anos, morreu depois de ser esfaqueado em um bar localizado no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O homicídio foi registrado por volta das 12h de sábado (17).

Conforme o boletim de ocorrência. Luiz estava no bar bebendo e jogando sinuca, quando o suspeito identificado como Thiago Cristaldo Alves, de 34 anos, chegou ao local e sem falar nada golpeou a vítima no tórax esquerdo. Depois disso, o suspeito fugiu tomando rumo ignorado.

Luiz mesmo esfaqueado foi até a frente do bar e sentou-se em uma cadeira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar e prestar socorro a morte de Luiz foi confirmada pelo médico.

A polícia militar, assim como a civil e perícia estiveram no endereço. A arma utilizada no crime foi encontrada jogada em um buraco na região do crime e a suspeita era de que os dois tinham alguma desavença. O suspeito não foi encontrado e é considerado foragido.